Brexit: Boris Johnson rejeita acusações de que infringiu regras na campanha

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, partidário da saída do Reino Unido da União Europeia, considerou hoje "ridículas" as acusações de ter infringido as regras de financiamento na campanha pró-Brexit para o referendo de 2016.

De acordo com uma denúncia, o Vote Leave, o principal grupo que fez campanha a favor do Brexit, transferiu dinheiro para um grupo mais pequeno ao qual estava ligado para evitar ultrapassar o limite legal dos gastos.

A lei eleitoral britânica proíbe a coordenação entre campanhas alegadamente independentes.