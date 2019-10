Brexit: Chefes de Estado da UE querem portas abertas até ultimo minuto - Marcelo

O Presidente da República portuguesa, que se reúne hoje e sexta-feira em Atenas com outros chefes de Estado europeus, vai discutir com os homólogos o 'Brexit' e defender que a União Europeia (UE) mantenha "portas abertas até ao ultimo minuto".

"Amanhã [sexta-feira] iremos discutir a aproximação do 'Brexit' [previsto para 31 de outubro] e tentar manter portas abertas para um acordo até ao ultimo minuto, mostrar flexibilidade em termos temporais para esse acordo e, ao mesmo tempo, sublinhar o que Portugal tem feito em termos bilaterais para garantir a situação dos portugueses no Reino Unido e dos britânicos em Portugal", disse Marcelo Rebelo Sousa.

Falando aos jornalistas na capital grega, cidade à qual se deslocou para participar no 15.º encontro do Grupo de Arraiolos com outros 12 chefes de Estado da UE, o Presidente da República recordou que "a posição europeia tem sido [...] de tudo fazer para que seja ainda possível um acordo" para a saída do Reino Unido da UE.