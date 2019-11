Brexit: Chumbo do acordo foi a maior surpresa das negociações -- Michel Barnier

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, revelou que o que mais o surpreendeu nas negociações não foi o tempo ou a complexidade, mas o chumbo pelo parlamento britânico do acordo de saída.

"Sempre disse [...] que o 'Brexit' tem incontáveis consequências no plano humano e social, técnico e jurídico, económico e financeiro. E subestimou-se consideravelmente, especialmente o Reino Unido, não apenas as consequências, mas que [o processo] seria longo e complicado", disse Barnier em entrevista à Lusa.

"O que nos surpreendeu foi que, tendo negociado com o governo britânico de Theresa May, o parlamento britânico não tenha apoiado com uma maioria a proposta da sua primeira-ministra", assegurou.