Brexit: Costa destaca maior entendimento a 27 do que na Câmara dos Comuns

Por Lusa | 02:27

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu hoje que "havia visões diferentes" no Conselho Europeu sobre a nova extensão para o 'Brexit', mas valorizou que os 27 demonstrem maior capacidade de chegar a entendimento do que o próprio Reino Unido internamente.

Na conferência de imprensa no final de mais um Conselho Europeu extraordinário consagrado ao 'Brexit', no qual a União Europeia acordou conceder a Londres uma nova extensão do Artigo 50.º, para a saída do Reino Unido do bloco europeu, até 31 de outubro, António Costa, que defendia uma extensão ainda mais longa, afirmou-se ainda assim "satisfeito" com o desfecho da cimeira.

"Eu acho que neste momento temos todos de nos rever na posição comum que foi acordada a 27. Acho que algo que tem sido positivo em toda esta negociação é que, nem sempre tendo os mesmos pontos de vista, os 27 têm provado maior capacidade de definir uma posição negocial comum, maior facilidade até do que o próprio Reino Unido internamente tem conseguido fazer", declarou.