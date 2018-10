Costa diz que só conjugação muito má de astros impedirá acordo sobre Brexit

Primeiro-ministro diz que resta apenas "um ponto em discussão".

Por Lusa | 15:28

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta quinta-feira, em Bruxelas, que só se "os astros estiverem muito mal conjugados" é que não haverá um acordo sobre o 'Brexit', pois é essa a vontade de todos e resta apenas "um ponto em discussão".

Em declarações aos jornalistas no final de um Conselho Europeu centrado nas negociações com Londres sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, António Costa admitiu que a notícia que sai desta cimeira sobre o 'Brexit' é "assim-assim", pois "apesar de ter havido já bons progressos na preparação do acordo de saída, não houve ainda um acordo final".

Apesar de não ter sido possível celebrar um acordo global na cimeira que até agora era apresentada como "o momento da verdade" nas negociações em torno do 'Brexit', António Costa disse esperar um compromisso com Londres "a tempo e horas", comentando que tal perspetiva "não é uma questão de otimismo, é uma questão de realismo", já que as negociações têm progredido e "ninguém tem interesse em que não haja acordo".