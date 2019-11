Brexit: "Elisa Ferreira será uma voz muito forte como comissária" -- Michel Barnier

O negociador-chefe da União Europeia para saída do Reino Unido, Michel Barnier, afirmou que a futura comissária de Portugal "será uma voz muito forte" em Bruxelas, sendo "uma mulher muito respeitada, estimada e competente ao nível europeu".

Numa entrevista à agência Lusa, Barnier, que foi nomeado em outubro passado chefe do grupo de trabalho da União Europeia para as relações com o Reino Unido ("UK Task Force"), disse que conhece muito bem e há longos anos Elisa Ferreira.

"É formidável que ela [Elisa Ferreira] esteja em breve na Comissão Europeia e não o digo para agradar, mas porque trabalhei muito com ela a propósito dos serviços financeiros", afirmou o negociador-chefe do acordo sobre o 'Brexit', que partilha com ela o facto de, em tempos passados, ter ocupado a mesma pasta na Comissão, da política regional e coesão e que -- disse -- "o apaixonou".