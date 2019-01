Brexit: Japão pede à UE e a Londres menor impacto possível na economia global

Por Lusa | 04:51

O Governo japonês pediu hoje ao Reino Unido e à União Europeia que tentem minimizar o possível impacto do 'Brexit' na economia global, horas depois do parlamento britânico ter chumbado o acordo negociado entre as duas partes.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do governo nipónico reiterou a preocupação com que Tóquio "observa de perto" a chamada "crise do 'Brexit'" [saída do Reino Unido da UE], agravada pela decisão tomada na terça-feira pelo parlamento britânico.

O Japão "pediu repetidamente a ambas as partes para incluir os princípios de previsibilidade e estabilidade jurídica no processo de saída, com o objetivo de minimizar o impacto negativo sobre as empresas japonesas, sediadas no país, e sobre a economia global", disse Yoshihide Suga.