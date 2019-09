Brexit: Juncker e Barnier debatem hoje últimos acontecimentos no PE

O presidente da Comissão Europeia pronuncia-se hoje, no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, sobre o impasse na saída do Reino Unido da União Europeia (UE), dois dias após o seu encontro infrutífero com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Ao contrário do que foi inicialmente anunciado, Jean-Claude Juncker irá participar, juntamente com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, no debate sobre os últimos desenvolvimentos no Reino Unido e os cenários relativos à saída daquele país do bloco comunitário, antes de o Parlamento Europeu votar uma resolução sobre o 'Brexit', na qual abre a porta a uma eventual nova extensão.

A comparência do presidente do executivo comunitário diante dos eurodeputados acontece apenas dois dias depois do seu primeiro - e infrutífero - encontro com Boris Johnson, sendo expectável que Juncker repita, em plenário, que não recebeu qualquer proposta concreta por parte do primeiro-ministro britânico para desbloquear o impasse da saída do Reino Unido da UE.