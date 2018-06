Juncker reconhece que UE está a preparar-se para um cenário sem acordo de saída

Jean-Claude Juncker admitiu preferir "um acordo de saída adequado" do Reino Unido.

Por Lusa | 15:57

O presidente da Comissão Europeia assumiu esta quinta-feira que a União Europeia (UE) está a preparar-se para a possibilidade de o Reino Unido abandonar o bloco comunitário sem que seja alcançado um acordo de saída.

Em declarações aos jornalistas à entrada para o Conselho Europeu, que decorre esta quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas, Jean-Claude Juncker admitiu preferir "um acordo de saída adequado", mas reconheceu que, "paralelamente", a UE está a antecipar um cenário de um 'Brexit' sem acordo.

"Gostaria que os amigos britânicos clarificassem as suas posições. Não podemos continuar a viver com um Governo britânico dividido. Têm de decidir o que querem e, então, nós responderemos", reforçou, referindo-se às diferentes posições dos membros do Governo de Theresa May.