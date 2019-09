Brexit: Oposição trava segunda tentativa do Governo britânico para antecipar eleições

O Governo britânico falhou hoje pela segunda vez a obtenção do apoio do número suficiente de deputados para marcar eleições antecipadas devido à abstenção da oposição.

Uma proposta apresentada pelo Governo na noite de segunda-feira ficou-se pelos 293 votos a favor, aquém dos 434 necessários.

A maioria da oposição, sobretudo do partido Trabalhista, absteve-se, confirmando uma decisão feita em acordo com os Liberais Democratas e os nacionalistas escoceses do SNP e dos galeses do Plaid Cymru.