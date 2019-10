Brexit: Parlamento Europeu apoiaria eventual pedido de adiamento - Sassoli

O Parlamento Europeu (PE) apoiaria um eventual adiamento do 'Brexit' para permitir eleições ou um novo referendo, afirmou hoje o presidente da assembleia europeia, David Sassoli, num encontro com o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

"O Parlamento Europeu apoiaria um pedido do Governo do Reino Unido para a extensão do prazo de saída por forma a haver tempo para uma eleição geral ou um referendo", disse Sassoli a Bercow, segundo um comunicado do gabinete do presidente do PE.

Sassoli reiterou com esta declaração a posição adotada a 18 de setembro pelo PE, através de uma resolução que recusa um acordo de saída que não inclua um mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa e apoia um novo adiamento do 'Brexit'.