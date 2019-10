Brexit: Partido Trabalhista vai chumbar eleições antecipadas a 12 de dezembro

O partido Trabalhista vai chumbar a proposta do governo para marcar eleições legislativas a 12 de dezembro, alegando não confiar no primeiro-ministro, Boris Johnson, disse hoje o líder do 'Labour', Jeremy Corbyn.

"Nós sempre dissemos que queremos que um 'Brexit' sem acordo descartado e como existe tão pouca confiança neste primeiro-ministro, não vamos concordar nada até ser claro e concreto o que está a ser proposto", afirmou hoje na Câmara dos Comuns.

Corbyn admitiu serem "necessárias umas eleições antecipadas", mas questiona a necessidade de serem realizadas em dezembro, invocando questões como os dias serem mais curtos e as férias de natal das universidades, lembrando que já se realizam eleições naquele mês desde 1923.