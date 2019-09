Boris Johnson desafia oposição a avançar esta quarta-feira com moção de censura

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desafiou esta quarta-feira a oposição a avançar com uma moção de censura contra o Governo para forçar eleições antecipadas e enfrentar o "dia do juízo final" com os eleitores.

"Eu acho que as pessoas deste país estão fartas. Este Parlamento deve colocar-se de lado e deixar que o Governo conclua o 'Brexit', ou propor uma moção de censura e, finalmente, enfrentar o dia do juízo final com os eleitores", afirmou, numa intervenção na Câmara dos Comuns, que retomou esta quarta-feira os trabalhos depois de uma decisão do Supremo Tribunal.

Boris Johnson deu até ao final da sessão para ser apresentada uma moção de cesura, para ser debatida e votada na quinta-feira.