Brexit: Presidentes do Conselho e PE saúdam acordo que ainda irão escrutinar

Os presidentes do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu saudaram o compromisso alcançadoentre UE e Reino Unido sobre a futura relação pós-'Brexit', mas sublinhando que as suas instituições ainda terão de analisar o acordo para o aprovar.

Pouco depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado o acordo com o Reino Unido numa conferência de imprensa na sede do executivo comunitário, em Bruxelas, o presidente do Conselho, Charles Michel, e da assembleia, David Sassoli, congratularam-se com o compromisso, mas fazendo questão de lembrar que o texto terá agora de ser escrutinado pelos 27 e pelos eurodeputados.

"O anúncio de que os negociadores alcançaram um acordo é um grande passo em frente para o estabelecimento de uma relação próxima entre a UE e o Reino Unido. Para os nossos cidadãos e empresas, um acordo abrangente com o nosso vizinho, amigo e aliado é o melhor desfecho. Mas o processo ainda não terminou. Agora cabe ao Conselho e ao Parlamento Europeu analisarem o compromisso alcançado ao nível dos negociadores, antes de darem a sua luz verde", apontou Charles Michel, num comunicado divulgado em Bruxelas.