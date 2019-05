Brexit: Santos Silva confiante numa rápida solução da crise política no Reino Unido

O ministro dos Negócios Estrangeiros manifestou-se hoje confiante nos mecanismos da democracia britânica para ultrapassar rapidamente a sua crise política e afirmou que Portugal ficaria "muito contente" se o Reino Unido repensasse o "Brexit".

Augusto Santos Silva assumiu estas posições momentos antes de participar no almoço de encerramento da campanha europeia do PS, na Trindade, em Lisboa, depois de questionado sobre as consequências para Portugal e para a União Europeia da demissão de Theresa May da liderança do partido Conservador, que está no poder no Reino Unido.

"A demissão significa uma crise política no Reino Unido, mas o Reino Unido tem os mecanismos necessários para soluções rápidas de crises [políticas]. Esperamos que haja um novo Governo e, sobretudo, que as autoridades britânicas possam ser mais claras de forma a que a aprovação do acordo negociado, entre União Europeia e Reino Unido, possa fazer-se", respondeu o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros.