Brexit: Theresa May identifica questões em que concorda com Jeremy Corbyn

Por Lusa | 13:12

A primeira-ministra britânica identificou hoje várias questões sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, em que concorda com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, com quem se vai encontrar esta tarde.

"O propósito do encontro com o líder da oposição, é, de fato, olhar para as áreas com as quais podemos concordar e eu acho que há, na verdade, uma série de áreas com as quais concordamos em relação ao 'Brexit'", afirmou Theresa May hoje na Câmara dos Comuns, durante o debate semanal com os deputados.

A chefe do governo acredita que ambos querem uma saída da União Europeia (UE) com um acordo, proteger os empregos, acabar com a livre circulação de pessoas e a necessidade de aprovar um acordo de saída.