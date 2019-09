Tribunal decide sobre suspensão do parlamento na terça-feira

O Supremo Tribunal do Reino Unido anuncia na terça-feira de manhã a sua decisão sobre a legalidade da suspensão do parlamento pelo primeiro-ministro semanas antes do 'Brexit', disse hoje um porta-voz do tribunal.

A decisão dos juízes do Supremo Tribunal será anunciada às 10h30 locais (mesma hora em Lisboa), após três dias de audiências realizadas na semana passada em Londres, acrescentou.

A deliberação vai responder aos recursos de ambas as partes a duas ações judiciais que tiveram resultados contraditórios.