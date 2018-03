Brexit: UE e Reino Unido entendem-se sobre "grande parte" do acordo de saída

Por Lusa | 12:53

O principal negociador da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, anunciou hoje que o bloco comunitário e o Governo britânico chegaram a um entendimento sobre "grande parte" do acordo para a saída do Reino Unido.

Em conferência de imprensa, Michel Barnier revelou que "as negociações intensivas" que decorreram em Bruxelas nas últimas horas, incluindo durante a madrugada, permitiram um entendimento distendido entre as partes, nomeadamente quanto ao período de transição.

"Trabalhamos num acordo internacional, com a precisão, o rigor e a certeza jurídica exigida a todos os acordos internacionais. O que apresentamos é um texto jurídico conjunto, que constitui, a meu ver, uma etapa decisiva. Esta manhã, entendemo-nos sobre uma larga parte do que será o acordo internacional para a saída ordenada do Reino Unido", anunciou o negociador chefe da UE para o 'Brexit'.