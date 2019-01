UE só reexaminará acordo de saída da UE se Londres mudar "linhas vermelhas"

Theresa May regressa esta segunda-feira ao parlamento britânico para anunciar o seu "plano B" para o Brexit.

Por Lusa | 13:47

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta segunda-feira, em Bruxelas, que a União Europeia a 27 só está disposta a reexaminar o Acordo de Saída celebrado com o Reino Unido se Londres alterar as suas "linhas vermelhas" para o 'Brexit'.

No dia em que a primeira-ministra britânica regressa ao parlamento britânico para anunciar o seu "plano B" para a saída do Reino Unido da UE, na sequência da rejeição do Acordo de Saída pela Câmara dos Comuns na semana passada, Augusto Santos Silva apontou que é necessário aguardar pela comunicação de Theresa May, segunda-feira à tarde, mas advertiu que a UE não abdica das suas "linhas vermelhas", tendo de ser os britânicos a fazerem-no, caso queiram uma renegociação.

"Evidentemente que se o Reino Unido alterar as suas condições, haverá naturalmente espaço ao reexame dos termos do acordo", disse, apontando que "as linhas vermelhas da UE não são reversíveis".