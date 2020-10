Brigadas da Segurança Social intervieram em 40 surtos em lares, diz ministra do Trabalho

As equipas de intervenção rápida criadas pela Segurança Social para reforçar os meios humanos dos lares, em casos de surtos, já atuaram em 40 casos, disse esta sexta-feira a ministra da tutela.

As brigadas de intervenção rápida são constituídas por cerca de 410 profissionais e atuaram em 40 situações, disse à agência Lusa Ana Mendes Godinho, à margem de uma ação de sensibilização do Exército num lar da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

A ministra frisou que são brigadas de intervenção rápida para responder a surtos quando há incapacidade de resposta [dos lares] por falta de recursos humanos".