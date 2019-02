Ex-presidente do Sporting diz que a ‘ex’ o ignora e que não vê a filha, Leonor, de oito meses, há cinco.

Com o propósito de falar sobre o livro que acabou de lançar - ‘Sem Filtro’ - Bruno de Carvalho esteve esta segunda-feira no ‘Programa da Cristina’, na SIC.A apresentadora questionou-o sobre vários temas que foram abordados na obra, entre os quais a presidência do Sporting, e, quando falou sobre a relação que mantém com a ex-mulher, Joana Ornelas, o ex-líder leonino revelou que não vê a filha desde setembro.