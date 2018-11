Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no Tribunal do Barreiro

Por Lusa | 10:01

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho entrou hoje perto das 09:30 no Tribunal do Barreiro, onde será interrogado por um juiz no âmbito da investigação da invasão à academia de Alcochete, disse à Lusa fonte policial.

Bruno de Carvalho e um dos líderes da claque Juventude Leonina Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, foram detidos no domingo, com base em mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, e são hoje presentes ao Juiz de Instrução Criminal.

O ex-presidente do clube lisboeta, que esteve detido nas instalações da GNR de Alcochete, e Mustafá já chegaram no Tribunal do Barreiro, onde decorre o processo, podendo ficar sujeitos a medidas de coação, tal como aconteceu com 38 pessoas já constituídas arguidas, que estão em prisão preventiva.