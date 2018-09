Bruno de Carvalho volta ao Facebook após ser hospitalizado

Antigo presidente do Sporting afirma estar quase "a 100%".

14:31

Depois de ter sido hospitalizado no sábado, dia das eleições no Sporting, no Hospital Cruz Vermelha, em Lisboa, Bruno de Carvalho quebrou esta terça-feira o silêncio publicando uma mensagem no Facebook."São milhares de mensagens de pessoas preocupadas com a minha saúde. Estou quase a 100%! Um Leão é duro!Estamos na luta! Obrigado a todos!", pode ler-se.

A CMTV sabe que foi uma intoxicação medicamentosa que levou Bruno de Carvalho ao hospital na noite deste sábado.

Segundo fonte do hospital da Cruz da Vermelha, em Lisboa, o ex-presidente do Sporting teve alta hospitalar perto das 6h00 de domingo.