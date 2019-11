Bruno Fernandes renovou com o Sporting, um acordo que ficou fechado na passada sexta-feira como Record noticiou em exclusivo, após uma reunião do presidente leonino Frederico Varandas, com o empresário do jogador, Miguel Pinho.De acordo com o novo vínculo, o capitão vai auferir 4 milhões de euros por temporada, um valor que o coloca no topo do teto salarial.O internacional português, de 25 anos, revelou-se satisfeito com a nova ligação.