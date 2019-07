Bruno Fernandes vence prémio de melhor jogador da I Liga em 2018/19

O médio do Sporting Bruno Fernandes venceu hoje o prémio de melhor jogador da I Liga de futebol em 2018/19, pelo segundo ano consecutivo, batendo João Félix e Pizzi, ambos do Benfica.

O 'capitão' do Sporting, que acabou a temporada como o médio mais goleador dos campeonatos europeus, com 20 tentos na Liga (33 em todas as competições), bateu a concorrência de dois campeões nacionais pelo prémio, que foi anunciado na cerimónia dos sorteios das competições profissionais, no Palácio da Bolsa, no Porto.

O internacional português, de 24 anos, não esteve presente, mas deixou uma mensagem na qual agradeceu "a toda a equipa, 'staff', adeptos e todos os que ajudaram", mostrando-se "feliz de conquistar o prémio tão prestigiante pelo segundo ano consecutivo".