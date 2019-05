Bruno Lage diz que se tem de "respeitar quem ganha e quem perde" no futebol

O treinador de futebol do Benfica, Bruno Lage, disse hoje estar convicto que as mentalidades atuais do futebol português podem ser mudadas e que o primeiro passo é "respeitar quem ganha e quem perde".

"Sou um homem comum, que acha que temos de dar outro sentido à nossa vivência em sociedade e a nível desportivo. Só depende de nós dar o primeiro passo para essa mudança de mentalidades. Quero continuar a ganhar, mas a respeitar todos, quem ganha e quem perde, é esse o primeiro passo", afirmou.

No salão nobre dos Paços do Concelho, onde o plantel 'encarnado' foi recebido para celebrar a conquista da I Liga de futebol 2018/19, o técnico das 'águias, de 43 anos, mostrou-se também orgulhoso pelos elogios públicos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.