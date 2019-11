Bruno Lage: "Não se trata de uma renovação mas sim de um aumento de salário"

Bruno Lage foi esta sexta-feira questionado sobre a renovação de contrato, ao qual o treinador afirmou ser apenas "um aumento salarial" e que não é assunto que lhe tire o sono.



"Não falta nada. Não se trata de uma renovação mas sim de um aumento de salário. O presidente entendeu que, pelo nosso trabalho, deveria haver um aumento de salário. Ontem, o melhor treinador do mundo entrou num clube, fez um contrato até 2023, que é quando termina o meu. O mais importante é as pessoas perceberem que tenho estado por dentro de todos os processos de renovação, como a de Gabriel. Só quero saber onde assino, porque não é por questões monetárias que não acontece. É questão de todos os intervenientes estarem junto. Não é um assunto que me tira o sono", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Vizela.

