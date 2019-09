Bruno Lage volta a defender opções frente ao Leipzig e a aposta nos jovens

O treinador do Benfica, Bruno Lage, saiu hoje em defesa das escolhas feitas na derrota (2-1) frente ao Leipzig na estreia na Liga dos Campeões de futebol e salientou que a aposta tem de passar pelos jovens.

Na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Moreirense, no sábado, para a sexta jornada da I Liga, o desaire caseiro de terça-feira diante dos alemães (2-1) "monopolizou" o discurso do técnico, que respondeu às críticas com a reafirmação das explicações dadas anteriormente.

"Não faço gestão. Aquilo que eu faço é: em função da nossa forma de jogar e o momento de cada jogador colocar os melhores em campo para cada momento. É verdade que fomos usando a mesma equipa algumas semanas, mas a partir do momento que temos jogos de três em três dias tenho de escolher", começou por afirmar o treinador dos 'encarnados'.