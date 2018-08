Bruno Magalhães mantém segundo lugar no Europeu de ralis, continuidade em risco

Por Lusa | 17:50

O português Bruno Magalhães terminou hoje no nono lugar o rali Barum, na República Checa, mantendo o segundo lugar no Europeu de ralis, mas tem a continuidade em risco devido à falta de patrocínios.

Devido à falta de patrocínios, piloto luso, vice-campeão europeu, vai ficar de fora da próxima prova, a decorrer na Polónia.

"À partida não estarei presente, a não ser que algo mude significativamente", disse hoje, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa. "Ter chegado até aqui foi muito importante para nós e isso só foi possível com o apoio dos nossos patrocinadores, que acreditaram no nosso trabalho", disse ainda Bruno Magalhães, no final de uma corrida marcada pela chuva.