Bruxelas atualiza hoje previsões económicas antes de fazer recomendações

Por Lusa | 05:39

A Comissão Europeia divulga hoje as Previsões Económicas da Primavera, com base nas quais, e uma vez analisados os Programas de Estabilidade e Convergência submetidos pelos Estados-membros, emitirá ainda este mês as recomendações específicas por país.

Nas anteriores projeções de inverno, divulgadas em fevereiro passado, o executivo comunitário reviu em baixa as previsões de crescimento da economia da zona euro até 2020 e reconhecia que o abrandamento poderia ser ainda mais pronunciado devido ao "elevado grau de incerteza" no panorama económico global, ficando-se hoje a saber se Bruxelas terá de fazer nova revisão em baixa ou se está mais otimista.

Em fevereiro, a Comissão estimava que o Produto Interno Bruto (PIB) na zona euro progredisse 1,3% este ano e 1,6% em 2020, quando nas projeções de outono (divulgadas em novembro), antecipava valores de 1,9% e 1,7%, respetivamente.