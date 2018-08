Bruxelas dá um mês a Varsóvia para alterar lei de reforma dos juízes do Supremo

Por Lusa | 11:38

A Comissão Europeia agravou hoje o processo de infração movido à Polónia devido à lei sobre a idade de reforma dos juízes do Supremo Tribunal, ameaçando recorrer para o Tribunal de Justiça da União Europeia no prazo de um mês.

Depois de, em 02 de julho passado, ter iniciado o processo de infração, para "proteger a independência" do Supremo Tribunal das alterações legislativas propostas por Varsóvia, que obrigam à aposentação forçada mais de um terço dos juízes, o executivo comunitário indicou hoje que decidiu passar à segunda fase do procedimento -- e última antes do recurso ao Tribunal de Justiça -, em virtude de Varsóvia não ter respondido satisfatoriamente às inquietações de Bruxelas.

Lembrando que a nova lei baixa a idade de reforma dos juízes do Tribunal Constitucional dos 70 para os 65 anos, o que ameaça forçar 27 dos 72 juízes a aposentarem-se imediatamente -- incluindo o seu presidente -, a Comissão sustenta que continua a considerar esta lei "incompatível com a legislação europeia, uma vez que compromete o princípio da independência judicial, incluindo a inamovibilidade dos juízes".