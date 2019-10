Bruxelas espera decisão da OMC sobre tarifas de 11 mil ME para responder aos EUA

A Comissão Europeia lamentou hoje a intenção manifestada pelos Estados Unidos de impor tarifas adicionais aos produtos europeus após aval da Organização Mundial de Comércio (OMC), aguardando uma decisão semelhante para retaliação de 11 mil milhões de euros.

Na quarta-feira, a OMC autorizou os Estados Unidos a aplicarem tarifas adicionais de 7,5 mil milhões de dólares (quase sete mil milhões de euros) a produtos europeus, em retaliação pelas ajudas da UE à fabricante francesa de aeronaves, a Airbus.

Hoje, o porta-voz do executivo comunitário para a área do comércio, Daniel Rosário, ressalvou que, "no caso paralelo que decorre [na OMC] sobre a Boeing [fabricante norte-americana], a UE vai, dentro de alguns meses, ter igual oportunidade para aplicar contramedidas contra os Estados Unidos".