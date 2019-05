Bruxelas propõe retoma de negociações sobre adesão da Albânia e Macedónia do Norte

A Comissão Europeia recomendou hoje ao Conselho que retome as negociações para adesão da Albânia e da Macedónia do Norte à União Europeia (UE), por considerar que estes países "alcançaram resultados concretos" nos requisitos estipulados para a integração.

"Os Balcãs Ocidentais fazem parte da Europa e farão parte do futuro de uma UE mais forte, estável e unida. Foi um ano de mudanças positivas em toda a região, com a Albânia e a Macedónia do Norte a mostrarem forte determinação em avançar no caminho da UE e a alcançarem resultados concretos e que devem ser irreversíveis", assinala em comunicado a Alta Representante da União para a Política Externa, Federica Mogherini.

Numa altura em que se assinala um ano desde o lançamento de uma estratégia da Comissão Europeia para aquela zona, Bruxelas recomenda, assim, "que o Conselho reabra as negociações sobre adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte", explica a responsável.