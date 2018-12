Cabeleireira de famosos suspeita de fraude

Autoridade Tributária fala em evasão fiscal e branqueamento.

Por Tânia Laranjo | 01:30

A cabeleireira dos famosos, Inês Pereira, e a filha com o mesmo nome, gestora do grupo, são arguidas por fraude fiscal e branqueamento de capitais.As buscas feitas aos vários cabeleireiros do Grande Porto, que são frequentados por várias figuras do jet-set portuense, como a relações-públicas Cláudia Jacques, levaram os inspetores das Finanças a apreender vários computadores e documentos diversos que foram encontrados nos salões ‘visitados’ na terça-feira pelas autoridades.