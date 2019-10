Cabo Verde Airlines quer faturar 422 milhões de euros anuais em 2023

A Cabo Verde Airlines, privatizada em março, prevê faturar quase 82 milhões de euros este ano, valor que espera quintuplicar até 2023, para 422 milhões de euros, segundo as projeções da companhia aérea.

Os dados, a que a Lusa teve hoje acesso, constam da informação institucional preparada no âmbito da venda, a emigrantes, de 74.650 ações (cerca de 7,65% do capital social) na posse do Estado cabo-verdiano da antiga empresa Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), entretanto transformada em Cabo Verde Airlines (CVA), com a venda de 51% aos islandeses da Icelandair.

De acordo com os mesmos dados, a administração da CVA prevê faturar mais de 9.015 milhões de escudos (81,9 milhões de euros) em 2019, valor que deverá subir para 23.473 milhões de escudos (213,2 milhões de euros) em 2020 e para mais de 46.450 milhões de escudos (422 milhões de euros) em 2023.