Cabo Verde com mais 532 profissionais de saúde e à espera de avião para evacuações

O Serviço Nacional de Saúde cabo-verdiano foi reforçado com 532 profissionais desde o início do estado de emergência, devido à pandemia de covid-19, e o país vai avançar com a compra de uma aeronave para garantir evacuações sanitárias, segundo o Governo.

De acordo com o relatório sobre a execução e medidas aplicadas durante o estado de emergência, que vigorou, de forma diferenciada, por ilhas, de 29 de março a 29 de maio, para conter a pandemia, a aquisição de uma aeronave integra o quadro de projetos e reforços devido à covid-19 que vão constar da proposta de Orçamento Retificativo a levar este mês ao parlamento.

Segundo o relatório, entregue hoje na Assembleia Nacional, globalmente, esses programas, ao nível dos vários ministérios, vão representar um acréscimo de 5.081 milhões de escudos (46 milhões de euros) da nova proposta orçamental.