Cabo Verde diz que acordo sobre mobilidade mostrará que CPLP sabe concertar-se

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, defendeu hoje que um eventual entendimento para facilitar a mobilidade interna na CPLP mostrará ao mundo que aquela comunidade sabe cooperar, concertar-se e partilhar.

O chefe da diplomacia de Cabo Verde discursava no Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente, na abertura do XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que vai abordar o tema da mobilidade interna e a proposta da presidência, rotativa, cabo-verdiana.

"Quando falamos da mobilidade na CPLP não estamos a falar apenas de mobilidade, mas fundamentalmente de coisas que ela potencia, dando escala e criando novas sinergias de mercado, na ciência, nas tecnologias, na cultura, gerando novas oportunidades", enfatizou.