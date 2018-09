Cabo Verde quer "tirar conotações políticas" para elevar Tarrafal a Património Mundial

Por Lusa | 18:43

O ministro da Cultura cabo-verdiano, Abraão Vicente, disse hoje que o Campo de Concentração do Tarrafal tem "todas as condições" para ser Património Mundial, mas considerou que é preciso "conceptualizar bem" e "tirar as conotações políticas" do monumento.

"É preciso conceptualizar bem para não sermos superficiais no momento de apresentarmos uma candidatura a património da humanidade. Acredito que [o campo] tem todas as condições [para ser Património Mundial], mas colocar em cima da mesa todas as evidências, tirar as conotações políticas que podem haver, mas sermos rigorosos no momento de contar a história", afirmou o ministro.

Abraão Vicente falava aos jornalistas durante uma visita ao Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago, cuja candidatura a Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) deverá ser apresentada no próximo ano, num processo em que Cabo Verde quer mobilizar a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).