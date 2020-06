Cabo Verde revê em alta casos diários de coronavírus para 16 e anuncia mais 64 recuperados

As autoridades de saúde de Cabo Verde reviram hoje em alta os casos diários do novo coronavírus no país para 16, elevando o total nacional para 999, e anunciaram mais 64 doentes recuperados na Praia, informou fonte oficial.

As informações foram avançadas na cidade da praia, pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, esclarecendo que, após recontagem dos casos, constatou-se mais um caso, elevando o total diário para 16.

Os novos casos foram registados na cidade da Praia (10, em vez de 09), Santa Cruz (01), todos municípios da ilha de Santiago, e na ilha do Sal (05), elevando o total nacional para 999 casos, desde 19 de março.

"Identificámos uma pessoa que estava como um controlo, mas na realidade era um caso novo. Dois nomes muito parecidos originaram essa pequena confusão, mas na verificação dos dados identificámos isso, por isso é que foi para 16", esclareceu o porta-voz do Ministério da Saúde.

"Passamos o dia inteiro a fazer contas e as contas dão-nos esses números. Por isso é que há essas pequenas discrepâncias, às vezes entre o comunicado e a conferência de imprensa, porque é o resultado da verificação da informação que nós recebemos", sustentou Jorge Barreto.

O porta-voz do Ministério da Saúde anunciou ainda mais 64 doentes recuperados só na cidade da Praia, elevando o total de doentes com alta a nível nacional para 562, mais de metade do total de casos diagnosticados até agora.

Do total, há a registar ainda oito óbitos e dois doentes transferidos para os seus países, fazendo com que o país tenha neste momento 427 casos de infeção ativa.

Os casos acumulados foram registados nas ilhas de Santiago (777), Sal (147), Boa Vista (57), São Vicente (12), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.618 mortos confirmados em mais de 324.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.