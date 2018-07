Cabo Verde será farol da inclusão no continente africano -- investigadora portuguesa

Por Lusa | 05:00

A partir do próximo ano letivo, Cabo Verde vai ter legislação sobre a educação inclusiva, que está a ser preparada com apoio da investigadora portuguesa Célia Sousa, que considera que o país será "farol" da inclusão em África.

Depois de terem sido formados mais de 50 técnicos e professores de todo o país, Cabo Verde está a ultimar a legislação que vai regulamentar a educação inclusiva, um trabalho que começou no início do mês com apoio técnico da investigadora portuguesa Célia Sousa, coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Instituto Politécnico de Leiria (IPL).

Em declarações à agência Lusa, na cidade da Praia, Célia Sousa notou que Cabo Verde tem "boas práticas" na área de inclusão, pelo que considerou ser "pertinente" o país lançar, no próximo ano letivo, que inicia em setembro, uma legislação que regulamenta a educação especial.