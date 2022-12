O cadáver de um homem, com 79 anos, foi encontrado, na manhã deste domingo, em Albergaria-a-Velha.O homem, natural de Pessegueiro do Vouga, em Sever do Vouga, era desde a véspera procurado pela família.Não há, para já, indícios de crime.O alerta foi dado, durante a manhã, para a GNR de Albergaria-a-Velha, para um corpo que foi encontrado, numa zona de pinhal, no Sobreiro.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Aveiro.