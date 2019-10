Cadeia de supermercados na Nova Zelândia vai dedicar uma hora a pessoas autistas

Uma cadeia de supermercados da Nova Zelândia anunciou hoje que vai passar a dedicar uma "hora tranquila", durante o horário de funcionamento, para adaptar o ambiente a pessoas autistas com problemas de ansiedade.

Durante a "hora tranquila", a intensidade dos sons do rádio, as caixas registadoras e a luz serão reduzidas, minimizando as atividades da equipa para repor as prateleiras ou recolher os carros de compras, indicou a cadeia Countdown.

A medida, que vai entrar em vigor a 23 de outubro na maioria dos supermercados da cadeia, ocorre após um programa piloto implementado no ano passado, por sugestão de uma criança com autismo.