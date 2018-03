Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Café Vencedor’ ganha 250 euros em Setúbal

Leonor Vasques recebeu um cheque-prémio.

06:00

Smile, em Setúbal, foi o contemplado de ontem do passatempo do CM ‘Café Vencedor’.



A proprietária do espaço, Leonor Vasques, recebeu um cheque-prémio no valor de 250 euros por ter a televisão ligada na CMTV e um exemplar do Correio da Manhã.