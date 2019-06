Calamidades e corte de ajuda internacional impediram cumprimento de metas - PR moçambicano

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou na quinta-feira que as calamidades naturais e o corte de ajuda internacional impediram o seu Governo de materializar todas as metas que definiu no plano quinquenal que termina em janeiro de 2020.

"Houve ciclones, cheias e seca em algumas províncias e os amigos [da comunidade internacional], que nos ajudavam, disseram: ´agora não vamos ajudar`", declarou Filipe Nyusi, falando num comício no distrito de Lalaua, província de Nampula, norte de Moçambique, a mais de 1.500 quilómetros de Maputo.

As cheias no centro e norte e a seca, no sul, bem como os ciclones nas três regiões têm sido recorrentes nos últimos anos em Moçambique e ao impacto desses fenómenos juntou-se uma subida exponencial da dívida pública derivada da descoberta de empréstimos secretos avalizados pelo anterior Governo moçambicano, entre 2013 e 2014.