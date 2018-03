Caldas pode ficar fora da Liga Europa mesmo que vença a Taça de Portugal

Por Lusa | 19:45

O Caldas pode ficar fora da Liga Europa de futebol mesmo que vença a Taça de Portugal, já que o clube não solicitou o licenciamento para provas da UEFA, confirmou hoje à Lusa o presidente, Jorge Reis.

"Não pedimos o licenciamento (para a participação em provas da UEFA) porque não sabemos ainda como as coisas se vão passar e os valores são muito elevados para avançarmos nesta fase", disse hoje à agência Lusa o líder do Caldas.

O clube das Caldas da Rainha, que no dia 18 de abril recebe o Desportivo das Aves no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois do desaire fora por 1-0, acalenta ainda a expectativa se disputar a final no Jamor.