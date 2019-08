Calor regressa na próxima semana com temperaturas a subir até aos 35 graus

O calor vai regressar ao continente na próxima semana com as temperaturas máximas a subir para as médias da estação, ainda que neste fim de semana a nebulosidade alta marque presença durante a manhã, avançou fonte do IPMA.

"Amanhã [sábado] temos uma melhoria considerável do estado do tempo relativamente ao dia de hoje. Temporariamente com alguma nebulosidade alta no norte e centro, e no litoral a norte do Cabo Raso. Para quem está na praia nesses locais terá nebulosidade matinal que tende a dissipar gradualmente ao final da manhã", explicou à agência Lusa, Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na costa sul do Algarve, e ao contrário do dia de hoje, sábado irá apresentar-se com céu pouco nebulado ou limpo e com subida dos valores da temperatura máxima.