Santuário de Fátima pede cuidados redobrados aos peregrinos

Onda de calor na origem da preocupação.

Por Lusa | 17:17

O Santuário de Fátima recomendou este sábado aos peregrinos "cuidados redobrados" face às temperaturas elevadas na Cova da Iria, pedindo para não permanecerem no Recinto de Oração nas horas de mais calor.

"Posto de socorros aberto e fontes de abastecimento de água desimpedidas são algumas das medidas reforçadas" no complexo religioso, concelho de Ourém e distrito de Santarém, segundo uma nota divulgada pelo serviço de comunicação do Santuário de Fátima, que também recomenda aos visitantes para se protegerem do sol.

Perante a onda de calor e os perigos da exposição prolongada ao sol, sobretudo dos chamados grupos de risco (crianças, idosos e doentes crónicos), a instituição "pediu um reforço da atenção dos vigilantes e voluntários, sobretudo nas horas em que há celebrações na Capelinha e no Recinto de Oração".