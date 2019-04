Câmara de Almeirim inicia processo para certificar a Sopa da Pedra

Por Lusa | 16:31

A Câmara de Almeirim vai entregar na quarta-feira à secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, o caderno de encargos para a certificação da Sopa da Pedra para ser entregue depois na Direção Regional de Agricultura.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim (distrito de Santarém), Pedro Ribeiro, disse à Lusa que a entrega vai acontecer durante uma cerimónia realizada no salão nobre da Câmara, contando com a presença de várias entidades, entre elas a presidente da Região do Turismo, a Associação de Restaurantes e a secretária de Estado do Turismo.

O autarca afirmou que esta iniciativa "está inserida numa estratégia que a câmara tem vindo a desenvolver de certificação de vários produtos regionais" com o objetivo de impulsionar o turismo e promover cada vez mais os produtos locais.