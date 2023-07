Câmara de Lisboa anuncia conclusão de cobertura principal do palco altar da Jornada Mundial da Juventude

A cobertura principal do palco altar da Jornada Mundial da Juventude no Parque Tejo foi este sábado concluída, seguindo-se "nos próximos dias" a instalação das duas laterais do palco, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

O palco "já tem cobertura" e as duas laterais "serão montadas nos próximos dias", refere a CML em comunicado enviado este sábado para as redações.

"Com cerca de 40 toneladas, trata-se de uma estrutura metálica espacial, tubular leve/ligeira, composta por um conjunto de telas que permitem criar jogos de som, luz e sombras no palco, que, com uma área de 3.250 metros quadrados, servirá de altar ao Papa Francisco", recorda a autarquia em comunicado divulgado este sábado.

O gabinete da autarquia lembra ainda que a estrutura irá permanecer no Parque Tejo após o evento, "cumprindo assim o propósito de ser uma obra para a cidade e para os lisboetas".

No final do mês passado, o presidente da câmara anunciou que as obras na parte lisboeta iriam estar prontas antes do previsto.

Há uma semana, a 30 de junho, Carlos Moedas anunciou que estavam "a duas ou três semanas de ter o altar completamente feito".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a decorrerem no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo.

A edição deste ano, com encerramento previsto pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

Segundo a agenda, o Papa Francisco irá estar duas vezes no Parque Tejo: A 5 de agosto, para uma vigília às 20h45, e no dia seguinte, às 9h00, para a celebração da Missa de Envio.