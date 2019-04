Câmara de Lisboa aprova contas de 2018 com votos contra da oposição

Por Lusa | 26.04.19

A Câmara de Lisboa aprovou hoje o relatório de gestão e as demonstrações financeiras do município relativas a 2018, com os votos contra do CDS-PP, PSD e PCP e os votos favoráveis do PS e BE.

Os documentos foram apreciados em reunião privada do executivo, liderado pelo PS e que conta com um acordo de governação com o BE (partido que elegeu um vereador).

As receitas do município de Lisboa sofreram um decréscimo no ano passado, passando de 718,1 milhões de euros, em 2017, para 697,7 milhões em 2018.